Пастор (Ориш) Мария (Мора) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастор (Ориш) Мария (Мора)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Пастор Адам

Отец ребёнка: Пастор Яков

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Пастор Юр (Егор Юрис) (Егор, Юрис)

Отец ребёнка: Пастор Яков

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Пастор Август

Отец ребёнка: Пастор Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пастор Яков

Смерть
Неизвестно