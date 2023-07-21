Пастор (Ориш) Мария (Мора)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Пастор Адам
Отец ребёнка: Пастор Яков
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Пастор Юр (Егор Юрис) (Егор, Юрис)
Отец ребёнка: Пастор Яков
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Пастор Август
Отец ребёнка: Пастор Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пастор Яков
Смерть
Неизвестно