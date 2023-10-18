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Смирнова Дарья Борисовня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Смирнов Борис Яковлевич

Мать: Смирнова Анна Афанасьевна

Бракосочетание
05.02.1802 ст.

Муж: Гаврила Ларионович

Пономарево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF2-YM8?i=199&wc=Q866-NR7%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C378143901&cc=1921824 отдана в Пономарево
Смерть
Неизвестно
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