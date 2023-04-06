Горюнов Степан Павлович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Горюнов Ливерий Степанович
Мать ребёнка: Горюнова Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Горюнова Александра Степановна
Мать ребёнка: Горюнова Пелагея Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно