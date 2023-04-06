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Горюнов Степан Павлович

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Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Горюнов Ливерий Степанович

Мать ребёнка: Горюнова Пелагея Николаевна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Горюнова Александра Степановна

Мать ребёнка: Горюнова Пелагея Николаевна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горюнова Пелагея Николаевна

Смерть
Неизвестно
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