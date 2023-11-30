Соколова (Рябцева) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Рябцева) Зинаида Васильевна

Место рождения

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

10.01.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1916 ст.

Отец: Рябцев Василий Васильев

Мать: Рябцева Елена Иванова

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Крещение
25.01.1916 ст.
Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Воспреемники: Михаил Иванович Рябцев и Афанасия Ивановна Дударева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Алексей Никитович

Смерть
Неизвестно
Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
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