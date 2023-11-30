Соколова (Рябцева) Зинаида Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.01.1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1916 ст.
Отец: Рябцев Василий Васильев
Мать: Рябцева Елена Иванова
Крещение
25.01.1916 ст.
Воспреемники: Михаил Иванович Рябцев и Афанасия Ивановна Дударева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Соколов Алексей Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно