Столповская Софья Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столповская Софья Прохоровна

Место рождения

Дрожжино, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дрожжино, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Столповская Мария Петровна

Отец ребёнка: Столповский Пётр Яковлевич

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.07.1899 ст.

Сын: Столповский Борис Петрович

Отец ребёнка: Столповский Пётр Яковлевич

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.02.1907 ст.

Сын: Столповский Исаак Петрович

Отец ребёнка: Столповский Пётр Яковлевич

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.12.1909 ст.

Дочь: Столповская Домна Петровна

Отец ребёнка: Столповский Пётр Яковлевич

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.04.1913 ст.

Сын: Столповский Георгий Петрович

Отец ребёнка: Столповский Пётр Яковлевич

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столповский Пётр Яковлевич

Смерть
Неизвестно