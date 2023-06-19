Столповская Софья Прохоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Столповская Мария Петровна
Отец ребёнка: Столповский Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
24.07.1899 ст.
Сын: Столповский Борис Петрович
Отец ребёнка: Столповский Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
12.02.1907 ст.
Сын: Столповский Исаак Петрович
Отец ребёнка: Столповский Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
26.12.1909 ст.
Дочь: Столповская Домна Петровна
Отец ребёнка: Столповский Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
23.04.1913 ст.
Сын: Столповский Георгий Петрович
Отец ребёнка: Столповский Пётр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно