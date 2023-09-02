Лопатина Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Фаина Аверьяновна
Отец ребёнка: Лопатин Аверьян Захарович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Лопатин Павел Аверьянович
Отец ребёнка: Лопатин Аверьян Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно