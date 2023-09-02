Лопатина Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Фаина Аверьяновна

Отец ребёнка: Лопатин Аверьян Захарович

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Рождение ребёнка
1827

Сын: Лопатин Павел Аверьянович

Отец ребёнка: Лопатин Аверьян Захарович

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Аверьян Захарович

Смерть
Неизвестно
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