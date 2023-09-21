Порохов Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порохов Юрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Порохов Иван Николаевич

Мать: Федотьевна Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порохов Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Порохова Шахризада

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порохов Константин Юрьевич

Мать ребёнка: Порохова Шахризада

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Порохова Шахризада

Смерть
Неизвестно
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