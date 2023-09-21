Порохов Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Порохов Иван Николаевич
Мать: Федотьевна Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Порохова Шахризада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Порохов Константин Юрьевич
Мать ребёнка: Порохова Шахризада
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Порохова Шахризада
Смерть
Неизвестно