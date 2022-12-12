Погадаева Дарья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Погадаев Максим Филиппович
Отец ребёнка: Погадаев Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Вера Филипповна
Отец ребёнка: Погадаев Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Филипповна
Отец ребёнка: Погадаев Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Погадаев Феофан Филиппович
Отец ребёнка: Погадаев Филипп Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно