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Савенко Петр Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.07.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1884

Отец: Савенко Иван Вуколович

Мать: Савенко Анна Игнатьевна

Бракосочетание
29.05.1905

Жена: Савенко Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
01.02.1906

Сын: Савенко Петр Петрович

Мать ребёнка: Савенко Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
21.06.1910

Дочь: Антонина Петровна

Мать ребёнка: Савенко Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
08.03.1918

Дочь: Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Савенко Наталья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно