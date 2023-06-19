Савенко Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения01.07.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1884
Отец: Савенко Иван Вуколович
Мать: Савенко Анна Игнатьевна
Бракосочетание
29.05.1905
Рождение ребёнка
01.02.1906
Мать ребёнка: Савенко Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
21.06.1910
Дочь: Антонина Петровна
Мать ребёнка: Савенко Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
08.03.1918
Дочь: Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Савенко Наталья Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно