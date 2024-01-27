(Прилепко) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прилепко) Мария Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

15.04.1976

Пол

Женский

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

1935 г.р.
1937 г.р.
1938 г.р.
1940 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Прилепко Егор

Мать: Прилепко Ефросинья Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Чиж Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Червотюк Василий Маркович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Червотюк Николай Васильевич

Отец ребёнка: Червотюк Василий Маркович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Червотюк Иван Васильевич

Отец ребёнка: Червотюк Василий Маркович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Червотюк Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Червотюк Василий Маркович

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Червотюк Василий Маркович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Червотюк Василий Маркович

Рождение ребёнка
28.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Червотюк Василий Маркович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Червотюк Павел Васильевич

Отец ребёнка: Червотюк Василий Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червотюк Василий Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червотюк Василий Маркович

Смерть
15.04.1976
Похороны
Неизвестно
с.Степное Ставропольского края
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