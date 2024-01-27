(Прилепко) Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти15.04.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Прилепко Егор
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Чиж Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Червотюк Василий Маркович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Червотюк Николай Васильевич
Отец ребёнка: Червотюк Василий Маркович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Червотюк Василий Маркович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Червотюк Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Червотюк Василий Маркович
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
28.02.1949
Рождение ребёнка
1954
Сын: Червотюк Павел Васильевич
Отец ребёнка: Червотюк Василий Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.1976
Похороны
Неизвестно
с.Степное Ставропольского края