Самойлова (Сергунина) Ефросинья Семёновна
Место рождения
Дата рождения02.10.1896
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1896
Крещение
04.10.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Константин Алексеевич Сергунин, Ольга Прокопьевна Сергунина
Восприемник
12.02.1911
Григорий Фёдорович Сергунин
Восприемник
25.08.1911
Анна Георгиевна Демина
Восприемник
04.06.1914
Мария Захаровна Савкина
Восприемник
27.02.1916
Нина Фёдоровна Сергунина
Рождение ребёнка
20.11.1918
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Самойлов-Немов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Около ?.11.1919
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Самойлов-Немов Василий Михайлович
Бракосочетание
До 16.02.1920
Древо Марии Чекулаевой на Myheritage
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
20.02.1929
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Упоминание
Неизвестно
Древо Марии Чекулаевой на Myheritage
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1950
Надгробный памятник
Похороны
Неизвестно
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник