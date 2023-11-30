Самойлова (Сергунина) Ефросинья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Сергунина) Ефросинья Семёновна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.10.1896

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1871 г.р.

Муж

1881 г.р.

Дети

1918 г.р.
Около 1919 г.р.
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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1896

Отец: Клюкин-Сергунин Семён Прокопьевич

Мать: Клюкина-Сергунина Анна Андреевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
04.10.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Константин Алексеевич Сергунин, Ольга Прокопьевна Сергунина
Восприемник
12.02.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Григорий Фёдорович Сергунин
Восприемник
25.08.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Анна Георгиевна Демина
Восприемник
04.06.1914
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Мария Захаровна Савкина
Восприемник
27.02.1916
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Нина Фёдоровна Сергунина
Рождение ребёнка
20.11.1918

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Самойлов-Немов Василий Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.11.1919

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Самойлов-Немов Василий Михайлович

Бракосочетание
До 16.02.1920

Муж: Самойлов-Немов Василий Михайлович

Древо Марии Чекулаевой на Myheritage
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойлов-Немов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойлов-Немов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойлов-Немов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
20.02.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойлов-Немов Василий Михайлович

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Упоминание
Неизвестно
Древо Марии Чекулаевой на Myheritage
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1950
Надгробный памятник
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник
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