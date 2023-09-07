Бортник Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1936
Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Несмачных Альбина Александровна
Отец ребёнка: Бортник Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бортник Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Бортник Александр Петрович
Смерть
Неизвестно