Бортник Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бортник Наталья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1936

Муж: Бортник Александр Петрович

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Несмачных Альбина Александровна

Отец ребёнка: Бортник Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бортник Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Бортник Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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