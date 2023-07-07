Балашова (Черемухина) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1987
Сын: Балашов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Балашов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткачева Олеся Алексеевна
Отец ребёнка: Балашов Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно