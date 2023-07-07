Балашова (Черемухина) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалашова (Черемухина) Галина Васильевна

Балашова (Черемухина) Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1964

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1987

Сын: Балашов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Балашов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткачева Олеся Алексеевна

Отец ребёнка: Балашов Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балашов Алексей Иванович