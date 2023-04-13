Кривошеев Емельян Авдеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеев Емельян Авдеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: Кривошеев Авдей Петрович

Мать: Кривошеева Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Кривошеев Иван Емельянович

Мать ребёнка: Кривошеева Ефросинья Яковлевна

Рождение ребёнка
26.08.1885

Сын: Кривошеев Василий Емельянович

Мать ребёнка: Кривошеева Ефросинья Яковлевна

Рождение ребёнка
17.05.1892

Дочь: Крутикова Елена Емельяновна

Мать ребёнка: Кривошеева Ефросинья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеева Ефросинья Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно