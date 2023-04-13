Кривошеев Емельян Авдеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кривошеев Иван Емельянович
Мать ребёнка: Кривошеева Ефросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
26.08.1885
Сын: Кривошеев Василий Емельянович
Мать ребёнка: Кривошеева Ефросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
17.05.1892
Дочь: Крутикова Елена Емельяновна
Мать ребёнка: Кривошеева Ефросинья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно