Боровская Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровская Наталья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Боровский Фёдор Афанасьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1848

Муж: Боровский Фёдор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Боровский Семён Фёдорович

Отец ребёнка: Боровский Фёдор Афанасьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1850
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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