Боровская Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Боровский Фёдор Афанасьевич
Бракосочетание
До 1848
Рождение ребёнка
1850
Сын: Боровский Семён Фёдорович
Отец ребёнка: Боровский Фёдор Афанасьевич
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно