Лукьяненко (Полторанченкова) Ксения Иосиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко (Полторанченкова) Ксения Иосиповна

Место рождения

Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1845 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Бракосочетание
27.10.1865

Муж: Лукьяненко Яков Романович

Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
ГАСум.О , Ф - 1191-4-48 Покровская ц.,,м/к-1865г.,лист-229,зап-56.
Рождение ребёнка
20.06.1868

Сын: Лукьяненко Семеон Яковлевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Яков Романович

Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Смерть
Неизвестно
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