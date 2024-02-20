Лукьяненко (Полторанченкова) Ксения Иосиповна
Место рожденияРоссия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.10.1865
Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
ГАСум.О , Ф - 1191-4-48 Покровская ц.,,м/к-1865г.,лист-229,зап-56.
Рождение ребёнка
20.06.1868
Сын: Лукьяненко Семеон Яковлевич
Отец ребёнка: Лукьяненко Яков Романович
Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Смерть
Неизвестно