Лукьяненко Яков Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьяненко Яков Романович

Лукьяненко Яков Романович

Место рождения

Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Лукьяненко Роман Федорович

Мать: Лукьяненко Агрипина Ивановна

Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Бракосочетание
27.10.1865

Жена: Лукьяненко Ксения Иосиповна

Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
ГАСум.О , Ф - 1191-4-48 Покровская ц.,,м/к-1865г.,лист-229,зап-56.
Рождение ребёнка
20.06.1868

Сын: Лукьяненко Семеон Яковлевич

Мать ребёнка: Лукьяненко Ксения Иосиповна

Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close