Кудесовъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудесовъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Мужской

Отец

1725 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Кудесовъ Кузьма

Мать: ?

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