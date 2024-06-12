Кондакова Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1727
Отец ребёнка: Кондаков Борис Константинович
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Кондакова Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: Кондаков Борис Константинович
Смерть
Неизвестно