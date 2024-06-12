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Кондакова Ирина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондаков Борис Константинович

Рождение ребёнка
1727

Сын: Кондаков Иван Борисович

Отец ребёнка: Кондаков Борис Константинович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Кондакова Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Кондаков Борис Константинович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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