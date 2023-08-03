Сотникова (Сотникова?) Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти20.02.1893
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Сотников Максим Самсонович
Мать: Сотникова ?
Рождение ребёнка
1872
Сын: Сотников Спиридон Павлович?
Отец ребёнка: Сотников Павел Андреевич
Рождение ребёнка
04.01.1876
Отец ребёнка: Сотников Павел Андреевич
Рождение ребёнка
09.03.1878
Сын: Сотников Алексей Павлович
Отец ребёнка: Сотников Павел Андреевич
Рождение ребёнка
20.12.1879
Сын: Сотников Алексей Павлович
Отец ребёнка: Сотников Павел Андреевич
Рождение ребёнка
02.03.1882
Дочь: Матрена Павловна
Отец ребёнка: Сотников Павел Андреевич
Рождение ребёнка
16.08.1883
Отец ребёнка: Сотников Павел Андреевич
Рождение ребёнка
04.02.1885
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Сотников Павел Андреевич
Рождение ребёнка
25.07.1886
Дочь: Усова Мария Павловна
Отец ребёнка: Сотников Павел Андреевич
Рождение ребёнка
02.07.1888
Дочь: Ольга Павловна
Отец ребёнка: Сотников Павел Андреевич
Рождение ребёнка
18.01.1892
Сын: Сотников Григорий Павлович
Отец ребёнка: Сотников Павел Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.1893