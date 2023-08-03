Сотникова (Сотникова?) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова (Сотникова?) Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

20.02.1893

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Сотников Максим Самсонович

Мать: Сотникова ?

Рождение ребёнка
1872

Сын: Сотников Спиридон Павлович?

Отец ребёнка: Сотников Павел Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.01.1876

Сын: Сотников Иван Павлович

Отец ребёнка: Сотников Павел Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.03.1878

Сын: Сотников Алексей Павлович

Отец ребёнка: Сотников Павел Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.12.1879

Сын: Сотников Алексей Павлович

Отец ребёнка: Сотников Павел Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.03.1882

Дочь: Матрена Павловна

Отец ребёнка: Сотников Павел Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.08.1883

Сын: Сотников Тихон Павлович

Отец ребёнка: Сотников Павел Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.02.1885

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Сотников Павел Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.07.1886

Дочь: Усова Мария Павловна

Отец ребёнка: Сотников Павел Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.07.1888

Дочь: Ольга Павловна

Отец ребёнка: Сотников Павел Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.01.1892

Сын: Сотников Григорий Павлович

Отец ребёнка: Сотников Павел Андреевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сотников Павел Андреевич

Смерть
20.02.1893
Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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