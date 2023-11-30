Берло (Мазапета) Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берло (Мазапета) Анна Константиновна

Место рождения

Переяслав, Київська область

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1654 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Переяслав, Київська область
(укр. Ганна)
Бракосочетание
Около 1692

Муж: Берло Иван Иванович

Переяслав, Київська область
3 брак.
Рождение ребёнка
Около 1693

Дочь: Берло Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Берло Иван Иванович

Переяслав, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Переяслав, Київська область
Смерть
Неизвестно
Переяслав, Київська область
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