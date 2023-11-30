Берло (Мазапета) Анна Константиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1665
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665
Отец: не указан
Мать: не указана
(укр. Ганна)
Бракосочетание
Около 1692
Муж: Берло Иван Иванович
3 брак.
Рождение ребёнка
Около 1693
Дочь: Берло Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Берло Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно