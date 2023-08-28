Мелихова Ирина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти?.08.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Мелихов Лаврентий Стефанов
Отец ребёнка: Мелихов Стефан Лаврентиев
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Полянских Анастасия Стефанова
Отец ребёнка: Мелихов Стефан Лаврентиев
Рождение ребёнка
19.01.1879
Дочь: Ишкова Акилина Стефанова
Отец ребёнка: Мелихов Стефан Лаврентиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мелихов Стефан Лаврентиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мелихов Стефан Лаврентиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мелихов Стефан Лаврентиев
Смерть
?.08.1905