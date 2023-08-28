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Мелихова Ирина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

?.08.1905

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Мелихов Лаврентий Стефанов

Отец ребёнка: Мелихов Стефан Лаврентиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Полянских Анастасия Стефанова

Отец ребёнка: Мелихов Стефан Лаврентиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.01.1879

Дочь: Ишкова Акилина Стефанова

Отец ребёнка: Мелихов Стефан Лаврентиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелихов Михаил Стефанов

Отец ребёнка: Мелихов Стефан Лаврентиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелихов Андриан Стефанов

Отец ребёнка: Мелихов Стефан Лаврентиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелихов Василий Стефанов

Отец ребёнка: Мелихов Стефан Лаврентиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
?.08.1905
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
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