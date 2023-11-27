Акранович Борис Фадеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1901
Дата смерти17.07.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1901
Отец: Акранович Фадей Захарович
Мать: Акранович Анна Исаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акранович Захар Борисович
Мать ребёнка: Акранович Таисия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
работал Партийным руководителем в строительном управлении № 43
Смерть
17.07.1981
Новосибирск, Россия
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище, город Новосибирск