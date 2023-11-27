Акранович Борис Фадеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акранович Борис Фадеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1901

Дата смерти

17.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1901

Отец: Акранович Фадей Захарович

Мать: Акранович Анна Исаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акранович Захар Борисович

Мать ребёнка: Акранович Таисия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акранович Таисия Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
работал Партийным руководителем в строительном управлении № 43
Смерть
17.07.1981
Новосибирск, Россия
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище, город Новосибирск
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