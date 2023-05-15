Проскуркин Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскуркин Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проскуркина Николь Максимовна

Мать ребёнка: Проскуркина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проскуркина Елизавета Максимовна

Мать ребёнка: Проскуркина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проскуркин Савелий Максимович

Мать ребёнка: Проскуркина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проскуркин Даниил Максимович

Мать ребёнка: Проскуркина Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскуркина Татьяна Николаевна