Зотина Евдокия Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотина Евдокия Евграфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
28.01.1837
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Была восприемницей у Анны Ивановны Стешовой при её крещении
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотин Александр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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