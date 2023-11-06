Русинов Михаил Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Русинов Ефим
Мать: не указана
Восприемник
29.05.1916 ст.
в у Ивана Ивановича Русинова = племянник, сын брата Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 80 № 17м
Поручитель
16.10.1916 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Поручитель по жениху у брата Семёна во 2 браке с Копытовой Александрой Яковлевной Источник: ГАПК АП Ф 719 Оп 8 Д 937 стр 16 №14
Восприемник
18.10.1918
В у Ивана Андреевича Русинова - племянник, сын брата Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 143 № 59м
Бракосочетание
До 1918
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно