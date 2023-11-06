Русинов Михаил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русинов Михаил Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Русинов Ефим

Мать: не указана

Восприемник
29.05.1916 ст.
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
в у Ивана Ивановича Русинова = племянник, сын брата Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 80 № 17м
Поручитель
16.10.1916 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Поручитель по жениху у брата Семёна во 2 браке с Копытовой Александрой Яковлевной Источник: ГАПК АП Ф 719 Оп 8 Д 937 стр 16 №14
Восприемник
18.10.1918
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В у Ивана Андреевича Русинова - племянник, сын брата Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 143 № 59м
Бракосочетание
До 1918

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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