Putria (Путря) Александр Яковлевич
Место рожденияУкраина, Полтавская область, Село Долына
Дата рождения?.08.1905
Дата смерти26.12.1969
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.08.1905
Отец: Putria (путря) Yakiv Иванович
Мать: Сымклета Ивановна
Украина, Полтавская область, Село Долына
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
05.12.1931
Украина, Полтавская область, деревня Спыцивка, Диканьский район (рядом Андреевка (ранее – до революции) Богинщина), Дьячкове, Балясне, Ландари)
Рождение ребёнка
30.07.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Putria Oksana
Смерть
26.12.1969