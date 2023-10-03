Putria (Путря) Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Putria (Путря) Александр Яковлевич

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Место рождения

Украина, Полтавская область, Село Долына

Дата рождения

?.08.1905

Дата смерти

26.12.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1905

Отец: Putria (путря) Yakiv Иванович

Мать: Сымклета Ивановна

Украина, Полтавская область, Село Долына
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Putria Oksana

Рождение ребёнка
05.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Putria Oksana

Украина, Полтавская область, деревня Спыцивка, Диканьский район (рядом Андреевка (ранее – до революции) Богинщина), Дьячкове, Балясне, Ландари)
Рождение ребёнка
30.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Putria Oksana

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Putria Oksana

Смерть
26.12.1969
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