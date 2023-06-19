Михайлова (Сляднева) Марина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлова (Сляднева) Марина Федоровна

Михайлова (Сляднева) Марина Федоровна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

06.04.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1868

Отец: Сляднев Федор Трофимович

Мать: Сляднева Феврония Васильевна

Бракосочетание
30.01.1887

Муж: Михайлов Федор Иванович

Рождение ребёнка
10.12.1887

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Михайлов Федор Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1892

Дочь: Дмитриева Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Михайлов Федор Иванович

Рождение ребёнка
23.08.1894

Сын: Михайлов Петр Федорович

Отец ребёнка: Михайлов Федор Иванович

Рождение ребёнка
09.12.1896

Сын: Михайлов Александр Федорович

Отец ребёнка: Михайлов Федор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно