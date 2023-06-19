Михайлова (Сляднева) Марина Федоровна
Место рождения
Дата рождения06.04.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1868
Бракосочетание
30.01.1887
Рождение ребёнка
10.12.1887
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Михайлов Федор Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1892
Дочь: Дмитриева Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Михайлов Федор Иванович
Рождение ребёнка
23.08.1894
Отец ребёнка: Михайлов Федор Иванович
Рождение ребёнка
09.12.1896
Сын: Михайлов Александр Федорович
Отец ребёнка: Михайлов Федор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно