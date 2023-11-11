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Горький Василий Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горький Кондратий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Горькая Парасковья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Работа или профессия
1836
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Причислен из крестьян Кемского уезда
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Горькая Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Горькая Анна Васильевна

Мать ребёнка: Горькая Афимья Ивановна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горькая Афимья Ивановна

Вторая жена
Смерть
1848
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
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