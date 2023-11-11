Горький Василий Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1848
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горький Кондратий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Горькая Парасковья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1836
Причислен из крестьян Кемского уезда
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Горькая Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Горькая Анна Васильевна
Мать ребёнка: Горькая Афимья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горькая Афимья Ивановна
Вторая жена
Смерть
1848