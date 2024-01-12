Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?? Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ? Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штыркина (Ильина) Галина Семёновна

Мать ребёнка: не указана

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