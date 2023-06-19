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Якименко Семён Терентьевич

Место рождения

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

19.02.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Якименко Терентий Акимович

Мать: Якименко Феврония Ивановна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
13.02.1894 ст.

Жена: Якименко Марина Ивановна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.10.1896 ст.

Дочь: Якименко Анастасия Семёновна

Мать ребёнка: Якименко Марина Ивановна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.10.1898 ст.

Дочь: Якименко Прасковья Семёновна

Мать ребёнка: Якименко Марина Ивановна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.11.1900 ст.

Дочь: Якименко Фёкла Семёновна

Мать ребёнка: Якименко Марина Ивановна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.10.1903 ст.

Дочь: Якименко Матрёна Семёновна

Мать ребёнка: Якименко Марина Ивановна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.09.1906 ст.

Сын: Якименко Иван Семёнович

Мать ребёнка: Якименко Марина Ивановна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
19.02.1913 ст.
Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область