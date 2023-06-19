Якименко Семён Терентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти19.02.1913 ст.
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
13.02.1894 ст.
Жена: Якименко Марина Ивановна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.10.1896 ст.
Дочь: Якименко Анастасия Семёновна
Мать ребёнка: Якименко Марина Ивановна
Рождение ребёнка
23.10.1898 ст.
Дочь: Якименко Прасковья Семёновна
Мать ребёнка: Якименко Марина Ивановна
Рождение ребёнка
19.11.1900 ст.
Дочь: Якименко Фёкла Семёновна
Мать ребёнка: Якименко Марина Ивановна
Рождение ребёнка
25.10.1903 ст.
Дочь: Якименко Матрёна Семёновна
Мать ребёнка: Якименко Марина Ивановна
Рождение ребёнка
23.09.1906 ст.
Мать ребёнка: Якименко Марина Ивановна
Смерть
19.02.1913 ст.