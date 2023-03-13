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(Каратова) Мария
(Каратова) Мария
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Место рождения
Каскинъ
Дата рождения
15.07.1888
Пол
Женский
Отец
Каратовъ Иванъ
1864 г.р.
Мать
Каратова (Сентюрина) Аполлинария
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
15.07.1888
Отец:
Каратовъ Иванъ
Мать:
Каратова Аполлинария
Каскинъ
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