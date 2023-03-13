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(Каратова) Мария

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Место рождения

Каскинъ

Дата рождения

15.07.1888

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1888

Отец: Каратовъ Иванъ

Мать: Каратова Аполлинария

Каскинъ
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