Отев Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отев Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1961

Сын: Отев Николай Александрович

Мать ребёнка: Отева Раиса Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.11.1963

Сын: Отев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Отева Раиса Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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