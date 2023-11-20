Отев Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1961
Сын: Отев Николай Александрович
Мать ребёнка: Отева Раиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.11.1963
Сын: Отев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Отева Раиса Дмитриевна
Смерть
Неизвестно