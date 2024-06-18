Кайгародова (Кайгародова) Степанида Феодоровна 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кайгародова (Кайгародова) Степанида Феодоровна

Место рождения

Елизарово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Елизарово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
1866

Муж: Кайгародов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1868

Сын: Кайгародов Иаков Сергеевич

Отец ребёнка: Кайгародов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Кайгародова) Варвара Сергиевна

Отец ребёнка: Кайгародов Сергей Васильевич

Елизарово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Кайгародова) Акилина Сергиевич

Отец ребёнка: Кайгародов Сергей Васильевич

Елизарово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1879

Сын: Кайгародов Иоанн Сергиевич

Отец ребёнка: Кайгародов Сергей Васильевич

Елизарово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1880

Сын: Кайгародов Прохор Сергиевич

Отец ребёнка: Кайгародов Сергей Васильевич

Елизарово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

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