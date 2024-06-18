Кайгародова (Кайгародова) Степанида Феодоровна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1866
Рождение ребёнка
1868
Сын: Кайгародов Иаков Сергеевич
Отец ребёнка: Кайгародов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Кайгародова) Варвара Сергиевна
Отец ребёнка: Кайгародов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Кайгародова) Акилина Сергиевич
Отец ребёнка: Кайгародов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кайгародов Иоанн Сергиевич
Отец ребёнка: Кайгародов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Кайгародов Прохор Сергиевич
Отец ребёнка: Кайгародов Сергей Васильевич
Смерть
Неизвестно