Ломакин Михаил Иванович
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Ломакина Надежда Семеновна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1875
Сын: Ломакина Федор Михайлович
Мать ребёнка: Ломакина Надежда Семеновна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
19.?.1890
Жена: Ляхова Агафья Мочалина
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно