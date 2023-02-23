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Ломакин Михаил Иванович

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1868

Сын: Ломакин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ломакина Надежда Семеновна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1875

Сын: Ломакина Федор Михайлович

Мать ребёнка: Ломакина Надежда Семеновна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
19.?.1890

Жена: Ляхова Агафья Мочалина

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломакина Надежда Семеновна

Смерть
Неизвестно
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