Антипинъ Ѳеодоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипинъ Ѳеодоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Антипинъ Тимоѳей

Мать: Антипина Елена

Смерть
1906
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