Сафонова (Фомина) Матрона Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1889
Рождение ребёнка
14.02.1892
Дочь: Кононенко Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Сафонов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Волченко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сафонов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
22.10.1897
Дочь: Александрова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сафонов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
12.04.1905
Отец ребёнка: Сафонов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
17.09.1907
Дочь: Софья Ивановна
Отец ребёнка: Сафонов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
29.10.1911
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сафонов Иван Кондратьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно