Сафонова (Фомина) Матрона Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова (Фомина) Матрона Яковлевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1889

Муж: Сафонов Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
14.02.1892

Дочь: Кононенко Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Сафонов Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Волченко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сафонов Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
22.10.1897

Дочь: Александрова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сафонов Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
12.04.1905

Сын: Сафонов Василий Иванович

Отец ребёнка: Сафонов Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
17.09.1907

Дочь: Софья Ивановна

Отец ребёнка: Сафонов Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
29.10.1911

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сафонов Иван Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно