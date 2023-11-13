Мирон Агафонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1770
Отец: Агафон Фролович
Мать: ?
Рождение ребёнка
03.10.1793
Сын: Антон Миронович
Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
29.03.1801
Сын: Алексей Миронович
Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
02.02.1802
Сын: Максим Миронович
Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
13.06.1806
Дочь: Акулина Мироновна
Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Алексеевна
Смерть
Неизвестно