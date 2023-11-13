Мирон Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирон Агафонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1770

Отец: Агафон Фролович

Мать: ?

Рождение ребёнка
03.10.1793

Сын: Антон Миронович

Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна

Рождение ребёнка
29.03.1801

Сын: Алексей Миронович

Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна

Рождение ребёнка
02.02.1802

Сын: Максим Миронович

Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна

Рождение ребёнка
13.06.1806

Дочь: Акулина Мироновна

Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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