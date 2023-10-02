Романова Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Романов Яков Алексеевич

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Романов Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Романов Яков Алексеевич

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Романов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Романов Яков Алексеевич

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Апросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Романов Яков Алексеевич

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Романов Иван меньшой Яковлев

Отец ребёнка: Романов Яков Алексеевич

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Романов Яков Алексеевич

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Романов Федор Яковлев

Отец ребёнка: Романов Яков Алексеевич

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Яков Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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