Романова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Романов Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Романов Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Романов Иван Яковлев
Отец ребёнка: Романов Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Апросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Романов Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Романов Иван меньшой Яковлев
Отец ребёнка: Романов Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Романов Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Романов Яков Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно