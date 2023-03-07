Сырчина Васса Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиМежду 1809 и 1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Сырчин Яков Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Агафия Яковлева
Отец ребёнка: Сырчин Яков Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Федосья Яковлева
Отец ребёнка: Сырчин Яков Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сырчин Яков Алексеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1809 и 1817