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Сырчина Васса Борисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Между 1809 и 1817

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Сырчин Александр Яковлев

Отец ребёнка: Сырчин Яков Алексеев

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Агафия Яковлева

Отец ребёнка: Сырчин Яков Алексеев

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Федосья Яковлева

Отец ребёнка: Сырчин Яков Алексеев

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырчин Яков Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1809 и 1817
Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
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