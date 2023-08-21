Багрецова (Еланцева) Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багрецова (Еланцева) Мария Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1862

Сын: Багрецов Иаков (Яков) Михайлович

Отец ребёнка: Багрецов Михайло (Михаил) Иванович

Камаган, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багрецов Михайло (Михаил) Иванович

Смерть
Неизвестно
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