Мальцева Пелагея Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Пелагея Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Мальцев Семён Яковлевич

Отец ребёнка: Мальцев Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Мальцев Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Мальцев Яков Дмитриевич

дер Зайцево Сямженский район Вологодская обл
Смерть
Неизвестно
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