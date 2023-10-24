Мальцева Пелагея Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Мальцев Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Мальцев Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Мальцев Яков Дмитриевич
дер Зайцево Сямженский район Вологодская обл
Смерть
Неизвестно