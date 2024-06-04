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Годков Яков Архипов

Место рождения

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Годков Архип Иванов

Мать: Годкова Фекла Григорьева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Годкова (Зубарева) Варвара Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Годков Степан Яковлев

Мать ребёнка: Годкова (Зубарева) Варвара Васильева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: (Годкова) Степанида Яковлева

Мать ребёнка: Годкова (Зубарева) Варвара Васильева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.02.1835

Сын: Годков Архип Яковлев

Мать ребёнка: Годкова (Зубарева) Варвара Васильева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

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