Годков Яков Архипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Годков Архип Иванов
Мать: Годкова Фекла Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Годкова (Зубарева) Варвара Васильева
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: (Годкова) Степанида Яковлева
Мать ребёнка: Годкова (Зубарева) Варвара Васильева
Рождение ребёнка
24.02.1835
Сын: Годков Архип Яковлев
Мать ребёнка: Годкова (Зубарева) Варвара Васильева
Смерть
После 1857