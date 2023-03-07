Арсений Иванов
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: ?
Мать: Кулевич Агафия
Рождение ребёнка
1848
Сын: Мамонт Арсениев
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855
Сын: Анисим Арсениев
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1858
Сын: Демид Арсениев
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно