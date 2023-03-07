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Арсений Иванов

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: ?

Мать: Кулевич Агафия

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Мамонт Арсениев

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855

Сын: Анисим Арсениев

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1858

Сын: Демид Арсениев

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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