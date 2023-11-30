Юрасова (Карпова) Мария Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрасова (Карпова) Мария Павлова

Юрасова (Карпова) Мария Павлова

Место рождения

Оглоблино, Ступино, Московская область

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1843 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Муж

Около 1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Карпов Павел Петров

Мать: Карпова Анна Васильевна

Оглоблино, Ступино, Московская область
Бракосочетание
03.02.1913 ст.

Муж: Юрасов Вячеслав Иванов

Оглоблино, Ступино, Московская область
В МК пометка о выдаче свидетельства 27.12.1958 г. Московской губернии Коломенского уезда Троицкая села Оглоблино церковь. Поручители по жениху: Николай Карпов и села Е… псаломщик Петр Юрасов; по невес... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close