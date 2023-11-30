Юрасова (Карпова) Мария Павлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Карпов Павел Петров
Мать: Карпова Анна Васильевна
Бракосочетание
03.02.1913 ст.
В МК пометка о выдаче свидетельства 27.12.1958 г. Московской губернии Коломенского уезда Троицкая села Оглоблино церковь. Поручители по жениху: Николай Карпов и села Е… псаломщик Петр Юрасов; по невес... Показать все
Смерть
Неизвестно