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Пащенкова-Тряпкина (Вишнякова) Людмила Петровна
Пащенкова-Тряпкина (Вишнякова) Людмила Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1822
Пол
Женский
Отец
Вишняков Петр Михайлович
1781 г.р.
Мать
Вишнякова (Черокова) Софья Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец:
Вишняков Петр Михайлович
Мать:
Вишнякова Софья Ивановна
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