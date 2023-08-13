Слепцова Неонилла Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Слепцов Трофим Несторович
Отец ребёнка: Слепцов Нестор Зиновьевич
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1810
Сын: Слепцов Дмитрий Несторович
Отец ребёнка: Слепцов Нестор Зиновьевич
Рождение ребёнка
Около 16.07.1811
Отец ребёнка: Слепцов Нестор Зиновьевич
Рождение ребёнка
Около 20.11.1813
Сын: Слепцов Григорий Несторович
Отец ребёнка: Слепцов Нестор Зиновьевич
Рождение ребёнка
01.08.1819
Сын: Слепцов Василий Несторович
Отец ребёнка: Слепцов Нестор Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно