Слепцова Неонилла Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепцова Неонилла Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Слепцов Трофим Несторович

Отец ребёнка: Слепцов Нестор Зиновьевич

Рождение ребёнка
Между 1807 и 1810

Сын: Слепцов Дмитрий Несторович

Отец ребёнка: Слепцов Нестор Зиновьевич

Рождение ребёнка
Около 16.07.1811

Сын: Слепцов Иван Несторович

Отец ребёнка: Слепцов Нестор Зиновьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 20.11.1813

Сын: Слепцов Григорий Несторович

Отец ребёнка: Слепцов Нестор Зиновьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1819

Сын: Слепцов Василий Несторович

Отец ребёнка: Слепцов Нестор Зиновьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепцов Нестор Зиновьевич

Смерть
Неизвестно
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