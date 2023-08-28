Руднева Домника Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1896
Отец ребёнка: Руднев Алексей Сергеев
Рождение ребёнка
24.08.1901
Дочь: Наталья Алексеева
Отец ребёнка: Руднев Алексей Сергеев
Рождение ребёнка
14.01.1904
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Руднев Алексей Сергеев
Рождение ребёнка
26.01.1913
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Руднев Алексей Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно