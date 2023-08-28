Руднева Домника Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРуднева Домника Федорова

Руднева Домника Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1896

Сын: Руднев Георгий Алексеев

Отец ребёнка: Руднев Алексей Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.08.1901

Дочь: Наталья Алексеева

Отец ребёнка: Руднев Алексей Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.01.1904

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Руднев Алексей Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.01.1913

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Руднев Алексей Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руднев Алексей Сергеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close