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Яцевич Тадеуш Антонович
Яцевич Тадеуш Антонович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.03.1952
Пол
Мужской
Отец
Яцевич Антон Антонович
1930 г.р.
Мать
Яцевич (Янкун) Анна Иосифовна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1952
Отец:
Яцевич Антон Антонович
Мать:
Яцевич Анна Иосифовна
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