Яцевич Тадеуш Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яцевич Тадеуш Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1952

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1952

Отец: Яцевич Антон Антонович

Мать: Яцевич Анна Иосифовна

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