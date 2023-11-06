Ельчанинов Семен Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Ельчанинов Трифон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Ельчанинов Яков Семенович
Мать ребёнка: Анисия
Рождение ребёнка
1885
Сын: Ельчанинов Иван Семенович
Мать ребёнка: Анисия
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ельчанинов Афанасий Семенович
Мать ребёнка: Анисия
Рождение ребёнка
1900
Сын: Ельчанинов Филипп Семенович
Мать ребёнка: Анисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия
Смерть
Неизвестно