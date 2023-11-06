Ельчанинов Семен Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельчанинов Семен Трифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Ельчанинов Трифон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Ельчанинов Яков Семенович

Мать ребёнка: Анисия

Рождение ребёнка
1885

Сын: Ельчанинов Иван Семенович

Мать ребёнка: Анисия

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Ельчанинов Афанасий Семенович

Мать ребёнка: Анисия

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Ельчанинов Филипп Семенович

Мать ребёнка: Анисия

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия

Смерть
Неизвестно
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